"Conciliare lo svago con il giusto riposo"

"Si può far vivere la città anche rispettando la parte che vuole riposare? Le due cose possono coesistere nel rispetto reciproco? Oppure una esclude l’altra?". La domanda la pone il nascente Comitato cittadini quartiere Rondò-Torretta rispetto all’animazione del Carroponte. Non è la prima volta che la questione viene sollevata: già negli anni scorsi i residenti dei palazzi che si affacciano sull’area concerti hanno presentato esposti. "Il Comune di Milano con delibera stabilisce che in un anno non si possano svolgere più di 41 concerti con la potenza di diffusione sonora massima di 80 decibel da non superare nemmeno durante le prove. Questo anche quando i concerti si svolgano allo stadio. Insomma, permettere musica, socialità, cultura, imprenditorialità ma nel rispetto del riposo dei residenti". Il comitato chiede così all’amministrazione di replicarne il modello, considerando che i concerti all’aperto si svolgono soprattutto d’estate. "Praticamente non ci sono limiti di numero agli eventi al Carroponte". Si chiede anche il controllo del volume "da parte di un ente terzo". "A Milano questa nuova regolamentazione è stata resa possibile grazie alla felice e fruttuosa interlocuzione tra comitati di quartiere e Giunta comunale. Qui a Sesto le decisioni si prendono spesso sulle spalle degli abitanti". La.La.