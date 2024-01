Concerti a San Siro, il sindaco Sala sta con Vasco: "Show confermati"

Milano – San Siro è rock. La pensano così sia Vasco Rossi che Beppe Sala. Il rocker e il sindaco, in tempi e con modi diversi, rispediscono al mittente la protesta di alcuni residenti del quartiere San Siro, pronti – come ha svelato il “Giorno“ martedì – a presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il Comune perché a loro modo di vedere i 29 concerti finora programmati la prossima estate nei tre impianti dell’area – lo stadio Meazza, l’ippodromo La Maura e l’ippodromo Snai San Siro – sarebbero troppi. Gli ambientalisti del quartiere hanno scritto all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi paventando il ricorso alle vie legali.

Vasco – recordman di presenze nella Scala del calcio con 29 concerti dal 1990 al 2019, atteso a giugno per altre sette date nello stadio di Milano – è sceso in campo con due ‘stories’ su Instagram per contestare la protesta degli abitanti del quartiere: "Eccoci qua. Allora l’Italia è l’unico Paese al mondo – Milano più che altro – dove si pensa che gli spettacoli siano troppi. Quindi bisogna farne meno, perché altrimenti ci si diverte troppo. Bisogna eliminare gli spettacoli". Non solo. Nella prima storia su Instagram compare la scritta “Bisogna restare a casa a piangere davanti al telegiornale” e nella seconda il Komandante compare in una vecchia esibizione al Meazza mentre dice al pubblico “Finalmente a San Siro… Sss… Piano piano piano…” facendo il gesto di stare in silenzio con un dito.

Sì, perché non è la prima volta che il Blasco polemizza con i residenti di San Siro che vogliono cancellare o mettere la sordina agli show nella Scala del calcio. Dal 1990 ad oggi la rockstar non è mai stata tenera con chi si è schierato contro il rock al Meazza. Il sindaco Sala la pensa come Vasco, pur esprimendosi in termini più istituzionali. La sostanza delle sue parole – pronunciate ieri mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino – è netta: "Per il 2024 la programmazione dei concerti è fatta e non c’è più da discutere. Se i cittadini vogliono fare un ricorso, naturalmente, sono liberissimi di farlo. La prossima estate, rispetto a quella del 2023, non cambierà in maniera significativa per numero di concerti nell’area di San Siro ma saremo più attenti a evitare la sovrapposizione di eventi nello stesso giorno, che potrebbe creare problemi. Poi penseremo all’estate 2025".

Quest’estate, dunque, via libera al rock nell’area di San Siro. Per ora le date programmate, come detto sopra, sono 29: 19 allo stadio Meazza (il limite è proprio 19), 10 all’ippodromo La Maura (finora fissate due date) e 8 all’ippodromo Snai San Siro (il limite è proprio 8). "Per il 2024 abbiamo già preso impegni con i promoter dei concerti, che stanno già vendendo i biglietti", sottolinea il primo cittadino, che sorride quando un cronista gli chiede se sta con Vasco e contro i residenti del quartiere contrari ai "troppi" show: "Io ascolto i residenti. Capisco che 29 concerti sono tanti ma è ciò che succede nelle grandi città internazionali". L’assessore Sacchi, intanto, spiega che "sono in corso delle interlocuzioni tra gli uffici tecnici e i promoter dei concerti, come previsto nella delibera di Giunta in vista degli spettacoli della prossima estate. Noi abbiamo lavorato a una serie di regole che fissano norme più stringenti sull’organizzazione degli eventi live".

Interviene anche il capogruppo di FI, Alessandro De Chirico, sempre attento alle prese di posizione dei residenti del quartiere San Siro: "Nessuno vuole impedire che ci siano spettacoli che possano far passare una serata in spensieratezza a migliaia di fan, ma bisogna mettere mano a una migliore organizzazione degli eventi per le ripercussioni che hanno sul territorio".