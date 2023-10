Con una rassegna doc anche Locate Triulzi è una galleria a cielo aperto

A Locate il precedente nel sud Milano con protagonista Mr. Wany, uno dei pionieri della cultura europea dei graffiti fino a diventare un artista di fama internazionale. Mr. Wany (nella foto), all’anagrafe Andrea Sergio, ha esposto le sue opere in due edizioni della Biennale di Venezia e ha partecipato a numerose mostre a Los Angeles, Parigi e San Paolo. Alcune sue opere e di altri artisti sono sparse per le vie di Locate, realizzate un po’ ovunque su edifici un tempo grigi, nei sottopassi ferroviari e sulle facciate di alcune palazzine. Era il 2014 quando la cultura hip hop e l’arte di strada diedero vita ad Amazing day, una due giorni di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della street art. A coordinare i vari eventi c’era il locatese doc Mr. Wany che era riuscito a riunire, con associazioni e cooperative culturali e sociali e il sostegno dell’Amministrazione, i più grandi protagonisti del panorama internazionale. Un appuntamento con grande spazio ai murales, ai graffiti e alla street art in tutte le sue forme con la presentazione del catalogo delle opere realizzate in occasione del festival e un vernissage negli spazi espositivi del municipio. Da allora si sono tenute altre edizioni e Locate Triulzi è diventata meta turistica degli amanti della street art. Non solo durante gli eventi dedicati, ma anche nei fine settimana quando per le vie della città si vedono giovani a caccia di murales. E anche a Pieve Emanuele, sulle case realizzate in autocostruzione, sono stati realizzati alcuni murales trasformando le facciate delle palazzine. Un successo la street art che in parte cancella o ammorbidisce le brutture realizzate negli anni passati.Mas.Sag.