Con Stasera esco anche io, bimbi all’asilo e genitori a cena fuori

Mamme e papà si godono una serata libera dedicata solo a loro. I figli, invece, sono accolti dalle educatrici dei due nidi comunali che propongono giochi, attività e una cena divertente (a base di pizza e contorno di carote, con torta finale), servita come se anche i piccoli, con età compresa tra 2 e sei anni, fossero al ristorante. È cominciata venerdì sera la sperimentazione dell’iniziativa Stasera esco anche io, nell’ambito del progetto "Crescere insieme" in sinergia con i nidi gestiti da Equa Cooperativa Sociale. Genitori contenti di poter dedicare tre ore a loro stessi, soprattutto coloro che non hanno la possibilità di chiamare babysitter o appoggiarsi ad amici e parenti per la gestione serale dei bambini. L’iniziativa (gratuita) ha raccolto interesse e adesioni da parte di molte famiglie che hanno approfittato dell’opportunità offerta da Comune e nidi. Presenti all’apertura straordinaria anche il vicesindaco Salvatore Gattuso e l’assessora alle Politiche sociali Mara Rubichi. "Si tratta di una delle proposte che abbiamo definito con le cooperative che hanno in gestione i nidi - spiega Gattuso - con l’obiettivo di assicurare un accompagnamento alle famiglie. Tra le proposte dei nidi ci sono anche massaggio infantile, laboratori di lettura, musicoterapia, arteterapia e gite. Ma anche incontri con il nutrizionista". "Un’esperienza speciale - aggiunge Rubichi -, in un ambiente organizzato per loro in ogni dettaglio. L’iniziativa sarà ripetuta: accompagnare alla genitorialità significa lavorare per il benessere di tutta la famiglia".

Francesca Grillo