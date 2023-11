Con il progetto Forestami oltre 560mila nuove piante

Più di 560mila nuove piante dal 2018 a Milano e provincia. È il risultato di Forestami, il progetto che ha l’obiettivo di mettere a dimora 3 milioni di piante entro il 2030, una per ogni abitante del Comune di Milano e dei Comuni della Città metropolitana. Rispettato il cronoprogramma: alla chiusura della stagione agronomica passata (primavera 2023) si registrano 560.001 nuove piante. Entro la fine dell’anno saranno realtà le piantagioni in via Lampedusa, a Porto di Mare, a Cava Ongari e in via Bovisasca, mentre in via Belgioioso la messa a dimora di alberi e arbusti arriverà entro primavera.