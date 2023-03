Con Custodiscimi una pianta su ogni balcone

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna a Cernusco Custodiscimi, il vivaio diffuso che nasce dall’adozione di una pianta di Forestami, il progetto dell’ex provincia che metterà a dimora 3 milioni di alberi nell’hinterland entro il 2030. Un’operazione che quest’anno passa anche dai balconi e dai terrazzi di nove centri di Città Metropolitana, Naviglio compreso. È possibile già prenotare la propria essenza, sul sito di Forestami c’è il form dedicato e il 25 marzo alla Filanda si potrà ritirare il kit. La pianticella andrà restituita dopo una valutazione degli agronomi in autunno. Chi l’adotta deve sottoscrivere un patto di custodia. Anche Basiano partecipa a questa fase del progetto, la consegna dell’occorrente in questo caso avverrà in municipio, sempre il 25 marzo. La restituzione è fissata invece in occasione della Giornata dell’Albero, a novembre. L’affido è organizzato in collaborazione con Legambiente, obiettivo "coinvolgere direttamente i cittadini nella grande operazione verde".

Bar.Cal.