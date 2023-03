Comunità energetica e bollette più leggere. "Il progetto parte da qui"

Sostenibilità e bolletta più leggera, Pessano sogna la Comunità energetica (Cer), il Comune dà il buon esempio e 300 tra aziende e famiglie sono pronte a seguirne le orme. La macchina del risparmio nel piccolo borgo della Martesana si è già messa in moto, la Giunta aspetta l’esito del bando regionale dal quale spera di drenare i fondi "per riempire di fotovoltaico tutti i tetti degli edifici pubblici - spiega il vicesindaco Giuliana Di Rito con delega all’Ecologia -. Il progetto che nella seconda fase coinvolgerà il maggior numero di persone e di attività possibile parte da qui". Alla serata di presentazione non c’era un posto libero, "l’obiettivo è l’indipendenza energetica", ancora Di Rito. Il principio base della Comunità è semplice: produrre, accumulare e utilizzare energia al bisogno. Senza sprecarla. Uno sforzo al quale possono partecipare tutti, "cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio", l’ottica "è quella dell’autoconsumo e della collaborazione".

È la nuova frontiera della lotta al caro-bollette e ai rischi che futuri rincari della materia prima mandino in crisi bilanci domestici e industriali, ma anche una scelta politica dai contorni netti, la parola d’ordine qui è "autonomia". Secondo una proiezione del Politecnico fra cinque anni le Cer saranno 40mila in tutto il Paese, l’estate scorsa erano una ventina "e noi vogliamo stare al passo con i tempi". Un questionario fotograferà lo stato dell’arte a Pessano, "abbiamo bisogno di dati per capire quanti pannelli sono stati installati finora", il punto è proprio qui: per fare parte del progetto e marciare accanto agli altri servono tetti. La promessa è un taglio dei costi del 50%. È stato il sindaco Alberto Villa a spedire le lettere alle fabbriche per invitarle a partecipare alla serata d’infarinatura, ma non ha certo dovuto pregarle, i vertici di tante società erano seduti in prima fila a prendere appunti, la competitività passa anche da qui.

Barbara Calderola