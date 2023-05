Comunità energetica con chiesa e Comune

Svolta sostenibile per la parrocchia Beata Vergine Assunta, la Chiesa di Pioltello è tra i fondatori della Comunità energetica di casa, insieme all’Amministrazione e alle partecipate Cogeser e Amiacque. L’operazione è stata varata venerdì in aula e c’è già il primo progetto: la nascita di tre parchi fotovoltaici, due sui tetti delle medie di via Iqbal e Bizet e uno alla materna in via Monteverdi. Impianti con una capacità di 632.500 kWh per un investimento di 850mila euro. "Produciamo, autoconsumiamo e mettiamo l’energia che avanza a disposizione di tutti, la nuova sfida ora è ampliare la base - spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto che ha guidato il percorso con l’assessore all’Ambiente Marta Gerli -. Adesso dobbiamo arruolare famiglie e imprese". L’obiettivo è l’autonomia, il senso dell’esperienza "è tutto nella condivisione. Guardiamo avanti pensando al nostro futuro e a quello dei giovani". I nuovi pannelli si aggiungeranno a quelli esistenti "nelle scuole di via Togliatti, Molise, Galilei e in municipio – ricorda Gaiotto – e ai dieci impianti già finanziati per i tre nidi comunali, per le scuole dell’infanzia in via Signorelli e Mantegna, per l’elementare di via Bizet, per il Centro civico di via Leoncavallo, per il Centro diurno disabili, per il Comando della polizia locale e per il Centro sportivo di via Mozart oltre agli investimenti sull’intera rete di illuminazione già completati". "La Comunità energetica contrasta il cambiamento climatico e certifica il ricorso alle rinnovabili da parte di tutti. Le istituzioni devono guidare la transizione ecologica sfruttando ogni opportunità per abbassare la febbre del pianeta", sottolinea Gerli.

Barbara Calderola