Comuni, associazioni e cittadini Tutti uniti per l’Emilia Romagna

Dai Comuni alle associazioni ai singoli cittadini, anche il Sud-Est Milanese è mobilitato per prestare aiuto agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Stasera il cinema Movie Planet di San Giuliano ospiterà un evento benefico per le popolazioni di Conselice, nel Ravennate. Appuntamento alle 21 e ingresso ad offerta libera per lo spettacolo comico "Usdr comedy show", organizzato dall’associazione culturale Eppi in accordo col Comune di San Giuliano. Durante una recente trasferta a Imola da parte del suo fondatore Giacomo Tansini, il club Clay Regazzoni ha donato 2mila euro a due enti no profit emiliani, la fondazione Montecatone e la casa di accoglienza Anna Guglielmi, affinché questo gesto possa contribuire a "rappresentare una rinascita". Anche Sipem Sos Lombardia, il gruppo degli psicologi delle emergenze, si è attivato per garantire il proprio contributo. E lo stesso hanno fatto alcuni volontari della Protezione civile. Mobilitati anche politici e amministratori locali che hanno raggiunto le località colpite dall’alluvione per spalare fango, o consegnare beni di prima necessità. E’ il caso dell’ex sindaco di San Donato Andrea Checchi e della vicesindaca di Peschiera Borromeo Stefania Accosa.

A.Z.