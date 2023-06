Comune e Regione alleati "Sarà un’estate tranquilla"

di Laura Lana

La polizia locale si prepara ad aumentare i servizi di prevenzione e repressione in vista dell’estate. In questi giorni l’amministrazione ha infatti siglato l’accordo con Regione Lombardia per finanziare il progetto Smart, con un focus particolare sulla lotta al degrado urbano inteso a 360 gradi. Grazie alle risorse aggiuntive, il comando cittadino sarà in grado di realizzare ulteriori progetti di monitoraggio per le aree considerate più a rischio, per controllare la sicurezza stradale, per reprimere eventuali comportamenti illeciti e per sorvegliare i luoghi che vengono segnalati dai residenti. In questo modo, i territori potranno dare "un segnale importante della presenza della polizia locale sulle strade negli orari serali e notturni, quelli più problematici dal punto di vista della sicurezza", ha sottolineato la Regione. Il progetto si estenderà per tutta l’estate e anche oltre, con interventi straordinari finanziati dalla Regione nei mesi di luglio e ottobre da attuare nelle aree sensibili.

"Grazie al costante dialogo e al lavoro in sinergia con Regione Lombardia, riusciamo a mettere in atto ulteriori misure per monitorare la nostra città e ripristinare la legalità nelle nostre strade – afferma il sindaco Roberto Di Stefano –. Garantiremo così servizi aggiuntivi di sicurezza urbana, polizia stradale e annonaria, che saranno interamente finanziati dal Pirellone. Grazie al finanziamento di Regione, sarà possibile aumentare la capacità operativa, realizzando maggiori controlli sul territorio e contrastando in modo sempre più efficace la delinquenza".

Questa operazione si colloca all’interno di una serie di interventi per il presidio del territorio di Sesto San Giovanni, che vengono già portati avanti dal comando di via Volontari del Sangue. In queste settimane, gli agenti si stanno concentrando nella zona del Rondò e delle vie limitrofe: occhi puntati sulla vendita e il consumo di alcolici nei luoghi pubblici, sulle risse tra bande straniere e sullo spaccio nelle piazze e nei giardini. La "mappa" del monitoraggio straordinario sarà poi quella degli esposti, presentati dai residenti, per schiamazzi e altre irregolarità, come le aperture extra orario di negozi e centri massaggi.