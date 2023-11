Completata la pulizia della roggia Visconta. Negli anni era diventata una grande discarica

Con un terzo e ultimo raid degli ambientalisti, è stata completata nel fine settimana la pulizia della roggia Visconta, un canale in secca che nel corso degli anni era stato trasformato in una grande discarica a cielo aperto. Il repulisti è opera dell’associazione Puliamo la terra, un gruppo d’irriducibili della lotta agli immondezzai abusivi, attivo in particolare a San Giuliano. Iniziato il 24 settembre, il riordino della roggia è proseguito il 22 ottobre e si è chiuso la scorsa domenica, quando all’iniziativa hanno partecipato anche alcuni bambini. Nel bottino degli ecologisti sono finite centinaia di bottiglie di plastica e vetro, ma anche vecchi elettrodomestici e pneumatici. Oggetti che erano stati sversati abusivamente nel canale nel corso del tempo e che, raccolti dai volontari, sono stati poi smaltiti anche grazie alla collaborazione del Comune di San Giuliano e di Amsa. Puliamo la terra è formata da un gruppo di cittadini attenti all’ambiente.A.Z.