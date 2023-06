Company of boxe, palestra di vita "Qui mettiamo ko il disagio"

di Francesca Grillo

“Company of boxe“ non è solo un luogo dove si pratica il pugilato, ma "una palestra di vita", sorride il responsabile Matteo Bonelli che insieme a Pietro Seccia, Roberto Dalfitto, Francesco Rossi e Maurizio Piazzola ha creato un luogo "accogliente, familiare, dove si impara, ci si allena al rispetto, alla sana competizione e a esprimersi, tirando fuori tutto quello che si ha dentro", dicono in coro. L’esperienza dei cinque amici è di lunga data: hanno iniziato nel 2000 a diffondere i valori in cui credono, prima a Rozzano, poi nel quartiere Gratosoglio alla periferia di Milano, e infine a Trezzano, dove sono iscritte ora circa 80 persone, la maggior parte ragazzi sotto i vent’anni. Tante anche le donne giovani che trovano in questo sport un modo per tirare fuori sul ring "le emozioni, ma anche il talento", sottolineano. Sì, perché la “Company of boxe” è anche un vivaio di giovani promesse, come Federica Forma, campionessa regionale di gymboxe nella sua categoria. Ma vincere in questa palestra non è tutto. La competizione, quella sana, c’è, ma il gruppo vuole prima di tutto dare un’opportunità ai giovani, offrire un posto sicuro dove sfogarsi, stare insieme, imparare a fare squadra anche quando si gioca da soli. E sono tanti i ragazzi tolti dalla strada grazie a questi valori. "Qui i giovani trovano un approdo sicuro – evidenzia Matteo – per esprimere le proprie emozioni, maturarle e trasformarle in un bagaglio di esperienza attraverso il pugilato, uno sport antico che ha valori nobili: rispetto, spirito di sacrificio e voglia di superare i propri limiti". La boxe è vista anche come strumento per avvicinare i più piccoli: nella palestra di Trezzano c’è un corso per i dodicenni che iniziano subito a imparare la disciplina, in modo più divertente. "Puntiamo a creare una grande rete sociale, e a instaurare rapporti col territorio e con gli enti locali – conclude Matteo – per supportare soprattutto il tessuto sociale più fragile. Questo è un luogo anche di riscatto personale. Le diversità vengono accolte, il confronto è sempre incoraggiato".