Compagni da tutto il mondo in classe

Nelle scuole milanesi e non solo, ci sono classi che condividono anche dodici bandiere.

La multicultura offre la possibilità di conoscere nuovi modi di vivere, di mangiare, di vestire, di giocare, di festeggiare, di parlare e di pensare; tutta questa abbondanza di diversità rende ricchi.

Dall’altra parte ci sono i Social che sembra vogliano spingerci a diventare tutti uguali creando falsi leader da seguire e imitare e se non lo fai vieni considerato uno “sfigato”, un perdente, uno che dalla vita avrà sempre solo le briciole.

Basta andare in piazza Duomo o all’uscita delle scuole per vedere “greggi” di giovani vestiti tutti uguali, con le stesse scarpe, le stesse pettinature, che parlano e si muovono allo stesso modo e impazziscono appena sentono il nome di un influencer. Sorge un dubbio: forse più ci proteggiamo con la nostra unicità più ci difendiamo dall’influenza di quegli influencer che non ci influenzano bene! E, soprattutto, che non sono maestri di vita, esempi da imitare.

Prendiamo ad esempio il caso del ragazzino di quasi quindici anni che, una mattina di gennaio, è stato aggredito da una dozzina di coetanei alla stazione di Seregno, perchè aveva scritto un messaggio a una ragazza che probabilmente piaceva anche a qualcun altro del gruppo. Il ragazzo da poco uscito da scuola, era seduto su una panchina ad aspettare il treno che lo avrebbe portato a scuola e invece ci è quasi finito sotto quel treno, rischiando di morire spintonato con violenza dai suoi aggressori.

Il procuratore per i minori di Milano, Ciro Cascone, ha commentato così l’accaduto: "Purtroppo questi ragazzi ormai non sono più abituati a pensare, credono di vivere in una canzone o in un film; perdono il contatto con la realtà. Pensano di vivere in un reality". Questa è un’opinione che noi ci sentiamo di condividere!

A scuola e a casa dovrebbero insegnarci a costruire delle opinioni personali e a difenderle e se ciò non accade il social se ben usato può aiutarci a farlo ma bisogna andare sulle piattaforme già col concetto di costruire e non per seguire pedissequamente ciò che viene spacciato.

La vita non è un reality, bisogna essere veri e valorizzare tutte le diversità: culturali, sociali, comportamentali, caratteriali.

La multicultura ci permette di scoprire chi siamo; confrontandoci con la diversità tutti i giorni forse impariamo a scoprirci, a decidere chi vogliamo essere, a trovare il coraggio di dire le nostre idee, di fare o non fare le nostre scelte senza farci influenzare rischiando di macchiarci la coscienza per seguire un falso-leader.

Potremmo azzardare a dire che i social hanno una specie di doppia faccia: una è pericolosa e ci spinge a imitare e a non ragionare, l’altra la dobbiamo “trovare” noi andando sui social con la nostra unicità per cercare e trovare quello che c’è di utile e bello. Perché c’è e non si può negare!