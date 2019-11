Milano, 29 novembre 2019 - Sulle sponde del lago di Como torna "Como Città dei Balocchi", la kermesse natalizia lariana diventata ormai un appuntamento cult delle feste di tutti i lombardi. Migliaia di persone ogni anno raggiungono Como per immergersi nelle atmosfere natalizie, rese ancora più suggestive dalla vicinanza del lago. La 26esima inizione - in programma dal 23 novembre al 6 gennaio - è come da tradizione ricca di eventi e attrazioni. I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini del centro città, ammirare le luci natalizie di Como Magic Light Festival e divertirsi sulla pista del ghiaccio in piazza Cavour o andare alla scoperta dei presepi provenienti dai punti più remoti del globo, in mostra per l’occasione nella Chiesa di San Giacomo in Piazza Grimoldi. Anche il 2019 avrà un tema che riunirà gli eventi e le iniziative in programma sotto allo slogan “Amiamo il pianeta!”. L’ampio uso di tecnologia led a bassissimo consumo per le illuminazioni, la tematizzazione delle iniziative per diffondere maggiore consapevolezza sul problema ambientale e la promozione di laboratori didattici, sono solo alcune delle attività che la Città dei Balocchi ha in serbo per l’edizione di quest’anno, all’insegna dell’ecosostenibilità. Tanti i milanesi che scelgono ogni anno di concedersi una giornata comasca e scoprire le iniziative della manifestazione, ormai "storica". Ecco qualche informazione per raggiungere il cuore della kermesse.

Ecco come reaggiungere “Città dei Balocchi” in treno da Milano:

• LINEA S11 Milano Porta Garibaldi – Monza – Como – Chiasso: un treno ogni 30’ tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22.30.

• LINEA RE10 Milano – Como San Giovanni – Chiasso – Lugano – Bellinzona: un treno veloce ogni 60’ tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.

• LINEA R17 Milano Cadorna – Saronno – Como Lago: un treno ogni 30’ da lunedì a sabato dalle ore 6 alle ore 22.30, un treno ogni 30’ la domenica dalle ore 13 alle ore 21.

Per chi sceglie di raggiungere la kermesse in auto, è opportuno tenere a mente alcune importanti informazioni pratiche per evitare code e disagi

Come raggiungere gli eventi in centro città

E' possibile posteggiare all’autosilo Valmulini e scendere in centro con il bus

Al costo di 1 euro per tutto il giorno è possibile parcheggiare all’autosilo Valmulini e raggiungere il centro con il bus.

L’autosilo Valmulini è aperto tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 21 e in via straordinaria dalle ore 6.30 alle ore 22 nelle giornate di sabato e domenica dal 30 novembre 2019 fino al 5 gennaio 2020, oltre al 23, 24, 26, 30, 31 dicembre e 6 gennaio. Nelle stesse giornate gli utenti che parcheggiano all’autosilo al prezzo di 1 euro potranno usufruire del biglietto del bus gratuito (conducente e passeggeri dell’auto) in distribuzione all’interno della struttura. Nei giorni restanti della settimana è sempre attiva la promozione parcheggio + bus al costo di 1 euro + 1,30 euro biglietto di andata e ritorno in bus.

I sabati e le domeniche dall’1 dicembre al 5 gennaio, oltre al 23 dicembre, 30 dicembre e 6 gennaio, verrà rinforzato il collegamento da piazza Camerlata a piazza Cavour (a/r) con autobus aggiuntivi e più capienti rispetto al servizio ordinario, arrivando in media a un passaggio dall’autosilo Valmulini ogni 10 minuti. Si possono utilizzare la linea urbana 1, le linee extraurbane C50, C70, C74.

Si può lasciare l’auto al parcheggio di interscambio di Tavernola o all’autosilo di Villa Erba e raggiungere il centro città con il battello

Si può lasciare l’auto in sosta al parcheggio di interscambio in via Conciliazione a Tavernola (gratuito) oppure all’autosilo di Villa Erba a Cernobbio (circa 400 posti auto, 1 euro tutto il giorno sabato, domenica e festivi), e utilizzare il battello (dal pontile di Tavernola fino a piazza Cavour) con il biglietto dedicato alla manifestazione Città dei Balocchi, in vendita al prezzo di 1,30 euro andata/ritorno (anziché 2,60 euro) per adulti e ragazzi.

Navigazione Lago di Como nelle giornate di sabato e domenica dal 23 novembre fino al 5 gennaio prolungherà il servizio tra piazza Cavour, Tavernola e Cernobbio fino alle ore 22.00; nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio il servizio verrà prolungato fino alle ore 19.45. Sono previsti due passaggi all’ora.

È possibile raggiungere il centro anche con il servizio di trasporto pubblico locale (linea 6 e linea 11 – fermata “Pontile Tavernola”)

Per maggiori informazioni: www.navigazionelaghi.it/lago-como.aspx e www.asfautolinee.it

Si può lasciare l’auto nei parcheggi di interscambio e arriva in centro con il treno

Grandate FN (450 posti - gratuito sabato, festivi, il 24/12 e 31/12)

Como-Camerlata FN (137 posti - gratuito)

Albate-Camerlata FS (81 posti - gratuito sabato, festivi, il 24 e il 31/12)

Albate-Trecallo FS (48 posti - gratuito)

Cucciago FS (85 posti - gratuito)

Chiasso SBB (186 posti, 10 chf al giorno) e raggiungere Como (stazioni di Como Lago, Borghi e San Giovanni) con il treno delle linee Milano-Como-Chiasso, Milano Cadorna-Saronno-Como Lago e Molteno-Cantù-Como acquistando il biglietto “Como Park - Città dei balocchi family” al prezzo di 5 euro andata/ritorno per un’intera famiglia composta da 2 adulti + numero illimitato di ragazzi di età inferiore a 14 anni.

Il biglietto sarà acquistabile nei canali di vendita Trenord e valido il sabato, la domenica e nei giorni festivi di seguito riportati: 23-24/11, 30/11-1/12, 7-8/12, 14-15/12, 21-22/12, 24-25-26/12, 28-29/12, 1/1/2020, 4-5-6/01/2020.

Per maggiori informazioni: www.trenord.it o www.tilo.ch