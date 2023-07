Commozione per la scomparsa di Marco Flavio Cirillo, ricordato a Montecitorio

Cresce la commozione per la scomparsa di Marco Flavio Cirillo (nella foto), mancato poco prima dell’alba di venerdì. Cirillo, nato a Milano l’1 febbraio del 1960, aveva 63 anni. Esponente di Forza Italia, era stato sindaco di Basiglio per due mandati dal 2003 al 2013. A maggio del 2013 era stato nominato sottosegretario di Stato al ministero dell’Ambiente sotto il ministro Andrea Orlando nel governo Letta. Ieri l’esponente azzurro è stato ricordato con un minuto di silenzio alla Camera dei deputati seguito da lungo applauso bipartisan. L’onorevole Luca Toccalini parlamentare della Lega e concittadino di Cirillo ha detto: "Prima di essere sottosegretario all’ambiente era un amico. Era il sindaco del mio paese di Basiglio, quel paese che comprende anche uno dei quartieri frutto del genio di Silvio Berlusconi che si chiama Milano 3. Tenevo a fare in quest’aula, che è stata la sua casa per un periodo, le condoglianze alla moglie Giuliana, ai figli Federico, Cecilia e Benedetta e ringraziarlo per il suo grande lavoro. Nonostante ci siano state divergenze politiche abbiamo sempre lavorato per il bene della città. Ciao Marco". Anche la parlamentare Chiara Braga (Pd) ha ricordato Marco Cirillo col quale aveva collaborato in passato. Per Annamaria Licata moderatrice della pagina fb La Voce di Basiglio "Marco Flavio Cirillo è stato amico e mentore ma soprattutto una grande figura politica di spessore. Spigoloso forse, ma capace e con una visione efficiente ed efficace della cosa pubblica che pochi possono vantare. Attento a tutti i cittadini, al tessuto commerciale e imprenditoriale del nostro territorio". I funerali si terranno lunedì alle 10 nella chiesa di Milano 3.

Massimiliano Saggese