"Commissione speciale sul Pnrr in Lombardia"

Alla luce dei chiarimenti chiesti dall’Ue sulla capacità dell’attuale Governo italiano di spendere i fondi (europei) del Piano nazionale di ripresa e resililenza, l’opposizione al Pirellone insiste: "Vogliamo una commissione speciale", istituita dal Consiglio regionale lombardo "per affrontare in modo netto, chiaro e trasparente lo stato dei lavori connessi al Pnrr, l’effettivo uso dei fondi e le problematiche riguardanti il nostro territorio. Siamo molto preoccupati: le nostre comunità non possono perdere questa occasione", attacca il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino con il collega del M5S Nicola Di Marco, che ricorda come al primo consiglio, la settimana scorsa, "abbiamo manifestato l’urgenza di uno strumento per monitorare l’avanzamento dei lavori e alla messa a terra dei fondi in Lombardia. Bene che le nostre istanze siano entrate nel dibattito sull’istituzione delle Commissioni e si stia andando nella direzione da noi auspicata". La richiesta, aggiunge la capogruppo della lista Majorino Michela Palestra, sarà reiterata oggi "nella conferenza dei capigruppo". Gi. Bo.