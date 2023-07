Commissione antimafia No alla proposta dei Dem "C’è già il Comitato legalità"

di Laura Lana

No all’istituzione di una commissione antimafia. Una risposta secca quella ricevuta dai Dem in consiglio comunale. "La riteniamo fondamentale per affrontare, stoppare e prevenire qualsiasi situazione di illegalità che possa verificarsi sul territorio - spiega il partito -. A gennaio abbiamo vissuto l’esperienza negativa del project financing bloccato per la riqualificazione del campo sportivo di via delle Rose con la società Polisportiva Lombardia 1". In aula la proposta è stata rigettata. "Esiste già da oltre un anno il Comitato per la Legalità, partecipato da istituzioni e figure di esperienza nello specifico settore - replica Giuseppe Ausilio della civica Ghilardi Sindaco -. Questo organismo ha l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della legalità con azioni di informazione su norme e strumenti per il contrasto di fenomeni di usura ed estorsione, di sollecitare la sottoscrizione di accordi tra enti pubblici e associazioni per arginare il diffondersi di fenomeni mafiosi". Ci sarebbe stato un doppione, insomma. "Tra i compiti c’è anche quello di segnalare alle autorità l’insorgere di fenomeni che possano preludere a una potenziale lesione dell’integrità del tessuto sociale e di coordinarsi con la Commissione parlamentare d’inchiesta. Decisamente inopportuna la creazione di una seconda realtà con gli stessi scopi". Una spiegazione che non convince il Pd. "Questo no non ha alcuna giustificazione - commenta il consigliere Luca Ghezzi -. La questione mafiosa è un cancro della nostra società che va combattuto se vogliamo garantire la sicurezza. Sorprende la superficialità con cui la maggioranza ha affrontato la discussione, anzi l’ha evitata completamente". Tra le proposte bocciate anche l’istituzione di una commissione straordinaria Crocetta con competenze su atti e proposte di riqualificazione e investimento. Anche qui, per Ausilio, esistono già la commissione territorio e un tavolo tecnico per confrontarsi col rione. "Abbiamo chiesto di portare la discussione sul quartiere Crocetta e sul progetto Entangled nelle sedi istituzionali. Ancora una volta dobbiamo constatare la differenza tra parole e fatti su condivisione e partecipazione", chiosa il Dem Alberto Amariti.