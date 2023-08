Commissione antimafia "Necessità dei Comuni"

Nell’ultima seduta del Consiglio metropolitano, è stata istituita la Commissione consiliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Città metropolitana di Milano. Un istituto voluto e promosso dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, consigliere con delega proprio alla Legalità e Beni confiscati alla criminalità in Città metropolitana. "Abbiamo risposto a una necessità, più volte manifestata anche dai Comuni - commenta Pruiti - di coordinamento metropolitano sul tema legalità. Attraverso questa Commissione vogliamo raccogliere e confrontare esperienze, buone pratiche dei Comuni e mettere a disposizione delle realtà più piccole strumenti utili per affrontare il tema della legalità. È fondamentale lavorare in sinergia per il beneficio di tutte le nostre comunità". La Commissione sarà composta da rappresentanti dei vari gruppi consiliari e nel corso della prima riunione sarà eletto il presidente. L’obiettivo è fissare dei momenti periodici di confronto.

Fr.Gr.