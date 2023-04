Commercianti in difficoltà? Arriva un bando da 200mila euro

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Iniezione di liquidità per il commercio sul Naviglio, primo effetto del neonato Distretto che a Cernusco si porta in dote il bando per i 300 negozi di casa: 200mila euro per ammodernare, rilanciare, reinventarsi dopo la pandemia e l’inevitabile calo d’affari, anche se in città il numero di saracinesche è stabile da tempo. I soldi andranno ad attività di tutti i settori, compresi bar e ristoranti, gli aiuti potranno essere richiesti per interventi in un lasso di tempo ampio, dal 28 marzo 2022, e quindi già portati a termine, al 15 febbraio 2024, si potrà ottenere il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 7.500 euro. Fra le fatture rimborsabili ci sono quelle per riqualificazione in un’ottica di innovazione e sostenibilità, anche per l’apertura di nuovi esercizi. Tra le opere finanziate possono rientrare interventi edili, di ristrutturazione o per l’acquisto di macchinari, o di piattaforme informatiche, o ancora di applicazioni per smartphone, siti web, consulenze, promozione e comunicazione, formazione e affitto. Contro il rischio di crisi in Martesana si gioca d’anticipo. "La gara è un aiuto concreto al settore dopo il difficile periodo del virus – dice il sindaco Ermanno Zacchetti -. Un sostegno possibile grazie alla sinergia fra amministrazione, uffici e Confcommercio Melzo che nel 2022 ha portato prima il riconoscimento della nostra città come Distretto del Commercio di eccellenza da parte della Regione, poi ad aggiudicarci un importante contributo che servirà a rafforzarne l’identità e a supportare gli esercenti dal punto di vista economico e con altre iniziative" Non solo. "Abbiamo lavorato con tutti gli attori in campo perché i soldi in arrivo dalla selezione potessero andare al maggior numero di aziende possibile – aggiunge Paola Colombo, assessore alla partita -. Un modo per sostenere le nuove realtà e quelle storiche presenti in città premiando gli interventi che guardano al futuro fra efficienza energetica e sostenibilità". Al progetto "si aggiungono i corsi di formazione gratuiti riservati agli esercenti che partiranno a maggio, - ancora l’assessore - i primi di una serie che aiuteranno le imprese a migliorare la propria preparazione e a essere ancora più competitive".

Barbara Calderola