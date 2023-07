Milano, commerciante rapinato sotto casa di 38 orologi: fermati due cileni. Le dipendenti infedeli e la fuga

Milano – I rapinatori lo avevano aggredito sotto casa, in zona Maciachini, e gli avevano portato via due valigette con Rolex e Audemars Piguet per un valore stimato di circa 300mila euro. Tre mesi dopo quel raid, subìto da un commerciante di preziosi di 69 anni con il negozio a due passi dal Duomo, gli agenti dell'Antirapine della Squadra mobile, coordinati dai pm del VII Dipartimento della Procura e guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Federico, hanno fermato i due presunti autori materiali del colpo: in manette sono finiti due cileni di 31 e 36 anni, bloccati prima che potessero passare la frontiera e lasciare il territorio italiano.

Il raid

Il pomeriggio dello scorso 23 marzo, il sessantanovenne, in partenza per una fiera di Monaco di Baviera, aveva prelevato 38 cronografi di lusso con relativa documentazione dal negozio di via Albricci di cui è socio e li aveva sistemati in due valigette 24 ore, per portarli a casa. Giunto quasi a destinazione, in via Bellinzaghi, l'uomo era stato aggredito alle spalle da due sconosciuti, scaraventato a terra e rapinato del prezioso carico. Dopo aver ripreso i sensi, il sessantanovenne si era accorto del colpo e aveva allertato il 112.

Le dipendenti infedeli

Gli investigatori di via Fatebenefratelli si sono sin da subito concentrati sulle persone che erano a conoscenza del viaggio in Baviera e hanno avviato accertamenti su due donne di origine cilena, collaboratrici del negozio, che avevano aiutato il commerciante a preparare le valigette per il viaggio. Nel frattempo, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona Maciachini: l'attenzione dei poliziotti si è concentrata su tre uomini verosimilmente di origine sudamericana, arrivati sul posto in bicicletta.

Il compagno della basista

La pista delle dipendenti infedeli si è rivelata quella giusta, perché gli agenti dell'Antirapine hanno trovato subito un link tra una di loro e uno dei due fermati, il trentunenne V.F., il suo compagno. Da quest'ultimo, gli investigatori sono risaliti al presunto complice, il trentaseienne A.R., pregiudicato per reati contro il patrimonio. Di più: gli approfondimenti sul nome del più giovane hanno fatto emergere che sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca per un furto in appartamento.

Il tentativo di fuga e le manette

Nei giorni scorsi, il trentunenne, che si trovava in provincia di Latina probabilmente per un altro colpo, ha capito che le forze dell'ordine lo stavano cercando per eseguire il mandato di arresto europeo ed è immediatamente rientrato a Milano per espatriare insieme al complice. La corsa è finita sulla A4 direzione Venezia: i due sono stati bloccati in autostrada, nelle valigie avevano indumenti identici a quelli indossati il 23 marzo in via Bellinzaghi.