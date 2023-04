Commercialista trovato cadavere Colpito da più fendenti: è giallo

Un noto commercialista con studio a Milano e Melegrano è stato trovato cadavere nella sua auto a Massalengo, nel Lodigiano, con diverse ferite all’addome. È stato un agricoltore, di passaggio a segnalare quel corpo senza vita su una Honda Civic, una vettura solitamente in uso alla moglie dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Novati, 75 anni residente a Vizzolo Predabissi, commercialista notissimo nella zona tra Milano e Melegnano, si trovava sul sedile posteriore della vettura, riverso in un lago di sangue, elegantemente vestito con camicia, cravatta, pantaloni e maglione. Il professionista lascia moglie, tre figli e due nipoti e proprio uno dei seggiolini di questi bambini, per la copiosa emorragia subìta dal professionista, è stato trovato nell’auto imbrattato di sangue. Una vista inquietante che ha subito allarmato gli inquirenti e portato la Procura di Lodi, a capo dell’indagine, a inviare sul posto il medico legale. L’auto intanto è stata portata al comando provinciale dei carabinieri di Lodi, sotto sequestro, a disposizione della scientifica per i rilievi del caso.

Si cercano tracce. Si cerca di capire cosa sia accaduto, considerato che il corpo dell’uomo, come constatato dal medico legale, presentava diverse ferite, soprattutto all’addome. Le ipotesi sono ancora tutte al vaglio degli inquirenti e non si esclude nessuna pista, dall’omicidio ad altro. Il cadavere è stato portato a Pavia, considerato che il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli, ha disposto l’autopsia. Novati è stato perito e curatore fallimentare per anni per il Tribunale di Lodi, oltre che custode per procedure esecutive immobiliari, mentre il suo studio si occupa di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità.

Paola Arensi