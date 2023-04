Commemorazioni religiose e laiche, concerto della banda

Diverse le iniziative sul territorio in occasione del 25 aprile. A Novate si inizia alle 9.30 nella chiesa San Carlo, dove si svolgerà una messa in suffragio ai Caduti. Alle 10.45 davanti al Comune di via Vittorio Veneto, partenza del corteo per la deposizione degli omaggi floreali alle lapidi e ai monumenti ai Caduti. In piazza Pertini, interventi del sindaco e del presidente dell’Anpi. A seguire corteo diretto al cimitero di via Rimembranze per la deposizione degli omaggi ai monumenti e alle lapidi ai Caduti e ai Partigiani. Alle 16.30 sala teatro comunale Giovanni Testori, concerto bandistico del Corpo Musicale Santa Cecilia. A Bollate invece alle 10.30 si svolgerà la deposizione delle corone al monumento ai Caduti nel cimitero centrale. Alle 11.00 corteo per le vie cittadine, mentre alle 11.15 in Piazza Dalla Chiesa la deposizione corona. Alle 11.30 ritrovo in piazza Aldo Moro con alzabandiera e intervento del sindaco e delle autorità presenti. Consegna attestati di benemerenza. Davide Falco