Milano, 16 ottobre 2021 - Oltre il danno, la beffa. I residenti del Comitato Lazzaretto, al centro della movida del cosiddetto “Milano Rainbow District’’, leggono che il Comune finanzierà con 16 mila euro 14 vigilantes che proveranno a scongiurare il caos intorno a 10 locali nei weekend per un mese e protestano: "I vigilantes pagati dai locali con i soldi pubblici sono un’autentica presa in giro. Chi ha creato il caos, ora fa la vittima e cerca dei rimedi che non serviranno a niente, perché sappiamo benissimo che questi addetti alla sicurezza non possono intervenire per evitare assembramenti, degrado e furti. Oltre il danno, la beffa".

Parole di Elena Montafia, portavoce del Comitato Lazzaretto, che da anni si batte per contrastare la movida selvaggia nel quartiere, esplosa a livelli fuori controllo dopo la ripresa post-pandemia, in particolare in via Lecco, via Lazzaro Palazzi, via Tadino e largo Bellintani, dove dehors e tavolini all’aperto si sono moltiplicati. I residenti pensano che molti locali occupino anche spazi non autorizzati.

La Montafia, intanto, aggiunge: "Abbiamo l’inferno sotto casa, una situazione di totale deregulation, un uso improprio dello spazio pubblico che passa da continui assembramenti serali e notturni, persino dj set. E non interviene mai nessuno per ripristinare l’ordine. Né le forze dell’ordine, né i vigili urbani". L’ordinanza del Comune sul divieto di asporto degli alcolici dalle 22 alle 5, scaduta il 5 ottobre, è servita o no? "Zero risultati, perché i controlli non ci sono. Eppure le leggi per tutelare l’ordine pubblico ci sono, al di là dell’ordinanza".

Quali sono le richieste del Comitato Lazzaretto? La portavoce parte da una premessa ("l’ideale sarebbe tornare a zero dehors esterni e locali a porte chiuse, ma sappiamo che i dehors resteranno, speriamo almeno vengano regolamentati meglio") e subito dopo elenca le richieste: "Servono sensori Arpa per rilevare il rumore: dopo ogni superamento dei limiti, le multe. E occorre una presenza costante delle forze dell’ordine". La Montafia, infine, svela che "Il Comitato sta pagando una perizia di parte, pronta tra 15 giorni. I tecnici ci hanno detto che il rumore nelle vie è da “fabbrica a pieno regime’’, oltre il limite dei 55 decibel, qui arriviamo a 85". Quando avrete i risultati della perizia, cosa farete? "Una causa civile di risarcimento danni contro il Comune, che non interviene per far rispettare le regole".



