Comitato genitori all’opera dopo il Covid

"Dopo due anni di pandemia, l’obiettivo deve essere la partecipazione", dice il comitato genitori dell’istituto comprensivo Breda, guidato dalla presidente Patrizia Pizzolitto e dalla vice Federica Cesati. Il comitato è ripartito dal prendersi cura della scuola e degli spazi comuni. Così, mamme e papà hanno lanciato i Sabati al verde come momento di condivisione e di pulizia dei giardini dei plessi. "Abbiamo organizzato la prima giornata, aprendola anche alla partecipazione dei docenti e abbiamo avuto con noi la dirigente – racconta Cesati -. Abbiamo raccolto ben 200 sacchi". Tra gli obiettivi futuri c’è anche quello di riprendere in mano gli orti didattici. "Ci piacerebbe stringere magari una collaborazione con un’associazione che ne abbia le competenze per vedere rinascere anche quello spazio". Le prossime date saranno l’1 aprile, in contemporanea con le Energiadi, e il 6 maggio per il giardino del plesso Breda-Galli-Montessori, mentre il 15 aprile e il 13 maggio i genitori saranno al Corridoni.

La.La.