Comitati del No Subito in Campo a San Donato Milanese: Stop ai Progetti

Gli stadi dividono le città fra favorevoli e contrari. A San Donato quelli del "no" hanno dato vita da tempo ad un comitato per bloccare il progetto del Milan. E ora che, oltre alle partite, si parla anche di concerti sono pronti alle barricate. "Era ipotizzabile un fatto del genere lo avevamo detto – spiega Innocente Curci, uno dei portavoce del comitato No Stadio –. Saremo ostaggio del traffico che avrà un impatto forte sulla città per i residenti e avrà una ricaduta pesante per inquinamento ambientale e acustico. Per questo abbiamo richiesto la Via, un procedimento diretto ad accertare la compatibilità ambientale di specifici progetti, oltre alla Vas. L’area scelta per lo stadio è in un imbuto pericoloso nel cuore del nodo autostradale di San Donato. Oltre alle partite di calcio, il centro commerciale, il museo e i concerti porteranno in città il doppio delle auto che transitano quotidianamente. E la viabilità della zona non è idonea a ricevere un flusso di auto talmente elevato". A trenta chilometri di distanza dallo stadio del Milan potrebbe sorgere quello dell’Inter. Qui favorevole al progetto è il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, che non usa mezze parole: "Se l’Inter deciderà di costruire il proprio stadio a Rozzano non posso che essere favorevole perché porterebbe benefici alla città. Ovviamente bisognerà valutare bene la questione viabilità e trasporti. Gli eventi musicali oltre alle partite di calcio? Ben vengano. Sono sicuro che eventi sportivi e concerti non possono che migliorare la situazione di Rozzano e avere un impatto economico positivo. Importante è che le cose vengano realizzate con criterio, rispettando l’ambiente".

M.S.