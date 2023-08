Cominciati i lavori in biblioteca Entro settembre una nuova sala

Via ai lavori in biblioteca, a Pessano, entro settembre ci sarà una nuova sala "ma anche ambienti più confortevoli e razionali". Sistemazione estiva per il polo culturale, punto di riferimento per adulti e ragazzi, tassello di Cubi in rete, nuovo sistema bibliotecario che ha unito una sessantina di Amministrazioni fra hinterland e Brianza. Dietro alle nozze il progetto ambizioso di trasformare ogni singola struttura delle 70 collegate in salotto aperto alla città, un prolungamento di casa con 650mila lettori in tutto e un catalogo con un milione e mezzo di titoli. L’enorme azienda è espressione di un nuovo welfare attento a tutti i bisogni, anche quelli intellettuali. La svolta è arrivata dopo un cantiere delle idee durato due anni con visite ai grandi templi del sapere nel Nord Europa, con servizi moltiplicati. Così le biblioteche di casa inserite nel network hanno una vasta offerta per tutti: intrattenimento per i ragazzi, ma anche per i piccolissimi, sale studio per universitari, concorsi per incentivare la lettura degli studenti, incontri con gli autori.Bar.Cal.