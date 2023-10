Come sarà Casa Busca. Il maxi polo culturale sta prendendo forma: "Punto di riferimento"

Restauro di Casa Busca, in attesa di gara e lavori la nuova Amministrazione conferma il futuro: "Sarà un punto di riferimento culturale, luogo di incontro, scambio di idee e nascita di proposte". Una sezione "progetto speciale" delle linee di mandato della Giunta di Ilaria Scaccabarozzi è dedicato al futuro dell’antica dimora nel centro di Gorgonzola, il cui intervento di restauro si avvicina ai nastri di partenza. Sul tavolo il progetto definitivo di un primo lotto (che riguarda per ora solo una porzione dell’enorme complesso) e un primo finanziamento da un milione e trecento mila euro. Il progetto è figlio di un iter che è stato lungo e complesso. Tempi lunghi soprattutto per la necessità di acquisire i pareri, in primo luogo quello della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, che ha notificato prescrizioni e richieste di modifica e dei vigili del fuoco. Ora si va alla progettazione esecutiva e presto al bando di gara. Nel programma quinquennale della neo-sindaca e della Giunta gli obiettivi dell’opera più ambiziosa del mandato. Il piano terra tornerà al livello della corte secondo la conformazione originaria, con collegamento diretto tra gli spazi restaurati e la biblioteca.

Saranno demolite le partizioni create negli anni Settanta in favore di una maggiore osmosi fra esterno e interni. ln primo piano sono stati previsti spazi polifunzionali modulabili. Nel corso dei lavori saranno rifatti copertura e impiantistica, illuminazione e climatizzazione. All’interno della dimora restaurata arriveranno una caffetteria, sale espositive, un info point e sicuramente un’attività commerciale funzionale al turismo, sale di lettura e studio aperte sino a tardi e laboratori.