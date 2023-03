Combattere l’obesità mini-corso per famiglie

Un mini corso dedicato alle famiglie contro l’obesità che riguarda sempre più ragazzi, in occasione del Worl Obesity Day. Tre appuntamenti a Cernusco con la nutrizionista e la psicoterapeuta per andare alla radice del problema e risolverlo, imparando a leggere i primi segnali, "come sempre è meglio prevenire. L’obiettivo è sensibilizzare sul fenomeno che è una vera e propria emergenza sociale che la pandemia ha acuito in modo drammatico", spiega il Comune che ha ideato il ciclo. Si comincia il 15 marzo con "A ciascuno il suo disturbo alimentare", in cattedra ci sarà anche la psichiatra Marta Agosti, il 22 sarà la volta di "Cogliere il messaggio" per chiudere il 29 con "Cibo ma non solo". Spesso i fattori di rischio nei bambini "sono collegati a cattive abitudini come saltare la colazione, merende, consumo smodato di bevande zuccherate e di snack dolci e salati a fronte di una scarsa propensione per frutta e verdura", sottolineano gli esperti. Gli appuntamenti si terranno nella Biblioteca alle 21. Bar.Cal.