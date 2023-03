Comazzi la spunta con Territorio e sistemi verdi E libera il posto in Consiglio per Gallera

Gianluca Comazzi, 42 anni, di Milano, berlusconiano in politica sin da giovanissimo, Garante degli animali per l’allora sindaca Moratti, capogruppo di Forza Italia in Comune e poi in Regione, forte di oltre 7.900 preferenze all’ultimo giro l’ha spuntata nella lotta (tra gli altri con Ruggero Invernizzi, riprotetto come sottosegretario) per il secondo assessorato toccato agli azzurri, che hanno dimezzato i voti rispetto al 2018. La sua nomina a Territorio e sistemi verdi libera il posto per l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera, che nonostante 5.600 preferenze era il primo dei non eletti, e ora entrerà al Pirellone. "Se lo merita", sottolinea la coordinatrice Licia Ronzulli.