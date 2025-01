Colto da malore cade dalla scala. Muore 64enne

Morto sul lavoro all’età di 64 anni dopo una caduta dalla scaletta di una cisterna di gasolio. Il mezzo era all’interno dell’azienda Cava Ghisalba, sulla provinciale a ridosso dei confini tra Ghisalba e Calcinate, nella Bergamasca. Sul posto sono intervenuti il 118 e un’automedica, ma per Fabrizio Ghezzi, di professione autotrasportatore, non c’era più nulla da fare. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, e la disgrazia è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I movimenti della vittima registrati nelle immagini lasciano intendere un improvviso malore che ha provocato la caduta fatale. L’uomo sale pochi gradini e poi cade all’indietro sbattendo la testa a terra. Non è chiaro, dunque, se la causa del decesso sia dovuta alla caduta al suolo o un precedente malore improvviso. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri di Treviglio, giunti sul posto con i tecnici dell’Ats di Bergamo.

Fabrizio Ghezzi lascia la moglie e due figlie, una vita passata alla guida delle autocisterne e alla cura della sua famiglia. La notizia della sua morte ha suscitato sgomento e cordoglio tra i cassanesi che si sono stretti al dolore dei familiari. "È triste dover registrare ancora una morte sul lavoro – ha commentato l’assessore Mario Cerri, amico della vittima –. Un dramma che va ad aggiungersi ai tanti già vissuti in questi anni e che sembra non arrestarsi, purtroppo. Siamo vicini alla sofferenza dei familiari". Nelle stesse ore a Darfo (Brescia) un muratore di 54 anni, Gashi Famir, di origine kosovara, residente a Rovato, ha perso la vita vittima di un attacco cardiaco. Francesco Donadoni