Coltello alla gola, rapinarono donna. Condannati a 4 anni e 8 mesi

In cinque avevano circondato una donna, strappandole la catenina dal collo e dalle mani le chiavi del suv. Per questa rapina da incubo, commessa la sera del 21 agosto scorso in via Adda a Cusano Milanino, erano stati arrestati quattro cileni di 26, 27 e 41 anni e un argentino di 21 anni, arrivati in Italia con un visto turistico. Ora sono stati tutti condannati a 4 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno nel processo con il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Gianluca Tenchio. I rapinatori avevano agito con i volti coperti dalle mascherine chirurgiche e indossando guanti di lattice per non lasciare impronte. Quando l’automobilista, una donna di 33 anni, era scesa dalla sua Jeep Compass, si era trovata davanti i malviventi travisati.

Uno di loro l’aveva minacciata con un coltello. In pochi istanti la vittima era stata circondata, tanto da non riuscire nemmeno a chiedere aiuto: prima le avevano strappato dal collo la catenina in oro, poi le avevano preso dalle mani le chiavi del suv. La banda aveva subito preso posto sulla jeep e si era allontanata. Una rapina veloce e precisa, commessa probabilmente solo per fare serata visto che c’era da aspettarsi che la proprietaria della vettura avrebbe lanciato l’allarme e fatto rintracciare la jeep dopo una ricerca sulla targa. Ma i delinquenti non avevano fatto i conti con la pari solerzia dei carabinieri. I militari, attraverso le pattuglie della stazione di Cusano Milanino e del nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni e di Monza, avevano immediatamente fatto scattare la caccia ai rapinatori. Il suv era stato subito trovato parcheggiato nelle vicinanze dello stadio Breda di Sesto San Giovanni. Ma i carabinieri avevano comunque individuato la banda su un’altra macchina, quest’ultima presa precedentemente a noleggio, dove in seguito è stata trovata la chiave del suv. Avevano raggiunto Cinisello Balsamo, dove si erano fermati a trattare con una prostituta. Verso le 22 il fermo e l’accompagnamento in caserma per gli accertamenti del caso, secondo cui risultavano tutti formalmente incensurati, almeno in Italia. E arrivati con un visto turistico.

Al processo hanno tutti scelto il rito abbreviato, che garantisce uno ‘sconto’ di pena. Davanti al giudice hanno cercato di differenziare le rispettive posizioni, tra chi era armato e chi ha soltanto assistito, ma il giudice ha deciso per il concorso e la stessa pena per tutti.