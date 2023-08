Coltellate a pochi passi dal Duomo: grave uomo di 39 anni

Milano, 22 agosto 2023 – Il raid per futili motivi e il fendente all'addome in pieno centro.

I carabinieri della stazione Duomo stanno indagando sull'aggressione avvenuta qualche minuto prima delle 23 di ieri in via dei Piatti, una traversa di via Torino: secondo una prima ricostruzione, un trentanovenne di origine egiziana è stato aggredito da due sconosciuti e ferito con una coltellata.

Codice rosso

Al Policlinico L'uomo è stato soccorso dai sanitari di Areu davanti al civico 4 e trasportato in codice rosso al Policlinico: i primi bollettini medici della notte e di stamattina hanno escluso il pericolo di vita.

Indagini

I militari stanno cercando di mettere in fila l'intera sequenza andata in scena ieri sera per risalire ai due uomini in fuga: determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del blitz violento.