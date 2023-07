Coltellate al connazionale Identificato e denunciato

È durata qualche ora la ricerca dell’accoltellatore di piazza Wagner, il 28enne pakistano responsabile delle ferite a un connazionale a Pioltello è stato catturato dai carabinieri lunedì sera a Milano: bazzicava in stazione centrale, poche ore dopo aver colpito a bordo di un monopattino il contendente alle spalle, che invece era a piedi. La caccia all’uomo era scattata subito dopo l’aggressione, coda velenosa di una lite fra gruppi rivali cominciata domenica e andata avanti il giorno dopo. L’assalitore è stato denunciato a piede libero, il bersaglio, 26 anni, ha avuto una prognosi inferiore ai 20 giorni. Non sono ancora chiare le ragioni della lite, gli investigatori sono al lavoro per definire i contorni della vicenda. Intanto al Satellite e in piazza Garibaldi, quartieri difficili della città, si intensificano i controlli. Un presidio fisso dei militari scoraggia la piccola delinquenza. Venerdì entrerà in vigore l’ordinanza firmata dalla sindaca Ivonne Cosciotti che di fatto ha varato il coprifuoco: esercizi commerciali chiusi alle 21 venerdì, sabato e domenica fino al 17 settembre per evitare l’impennata di consumo di alcol. Bar.Cal.