Colpo di scena alla Scala Salta l’accordo, è sciopero

di Andrea Gianni

Dietrofront alla Scala e colpo di scena. L’ipotesi di un accordo dato quasi per certo è saltata: resta quindi confermato lo sciopero di domani. È quanto è emerso, da fonti sindacali, al termine di una giornata di incontri. Dopo settimane ad alta tensione, uno spettacolo saltato per sciopero (la seconda recita dell’opera Macbeth che avrebbe dovuto andare in scena ieri sera) e un altro ancora a rischio per un’agitazione dei tecnici Cgil del palcoscenico (il debutto di sabato del balletto Romeo e Giulietta), mercoledì era stata imbastita una proposta che avrebbe potuto sfociare in un accordo vero e proprio sulla base di tre milioni di euro. Ipotesi che, però, ieri è sfumata. Al centro il rinnovo del contratto aziendale per il periodo 2024-2026, dopo la sospensione concordata nei due anni di pandemia da Covid e a valle di una trattativa che a un certo punto si è arenata su una differenza che pareva difficile da colmare. L’iniziale richiesta dei lavoratori prevedeva un aumento del 5% della retribuzione annua lorda, per un esborso di circa quattro milioni spalmati sul triennio, a fronte di un’offerta che non andava oltre la metà della cifra, dettata soprattutto dalla volontà dei vertici scaligeri di tenere sempre i conti in regola.

In alternativa, i delegati hanno avanzato pure un’altra ipotesi: quella di limitare il rinnovo al biennio 2024-2025, così da far coincidere la trattativa per il 2026 con l’arrivo del successore del sovrintendente Dominique Meyer, che un decreto legge varato a maggio dal Governo Meloni obbligherà, a meno di dietrofront al momento improbabili, a rinunciare al secondo mandato in via Filodrammatici per raggiunti limiti di età (compirà 70 anni l’8 agosto 2025). Tuttavia, anche questo scenario non è stato preso in considerazione per sbloccare l’impasse. L’intesa infine sembrava a un passo, ma l’accordo non si è concretizzato.