Colpo da un milione di euro Otto malviventi mascherati assaltano di notte la Td Sinnex

di Alessandra Zanardi

Maxi furto, nella notte tra giovedì e venerdì, nel magazzino di un’azienda di San Giuliano Milanese che tratta materiale tecnologico. La ditta, la Td Synnex, al civico 65 di via Tolstoj, è stata alleggerita di cellulari e tablet da un commando di malviventi che poi si è dato alla fuga. Il valore del bottino – ancora in corso di quantificazione nella giornata di ieri – potrebbe aggirarsi sul milione di euro.

I ladri, almeno otto secondo le ipotesi, erano a volto coperto e indossavano guanti. Hanno cercato di rallentare l’arrivo di carabinieri e vigilantes mettendo di traverso, sulle strade di accesso all’azienda, alcune auto rubate, alle quali hanno bucato le gomme. Una tecnica già vista in analoghi assalti a logistiche e capannoni industriali, usata dai banditi per cercare di guadagnare tempo. Gli intrusi hanno quindi sfondato una saracinesca e si sono introdotti nel magazzino. Arraffate le apparecchiature elettroniche, sono fuggiti a bordo di due auto con la corposa refurtiva, riuscendo a far perdere le tracce.

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato che sono intervenuti per i rilievi, potrebbero partire proprio dai veicoli ritrovati sul posto, abbandonati dalla banda dopo essere stati usati per recare disturbo alle pattuglie in arrivo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso dettagli utili a dare un volto ai malviventi. A giudicare dalla dinamica, si è trattato di un colpo pianificato nei dettagli: prima di entrare in azione, i ladri devono aver eseguito più di un sopralluogo nella zona per studiare le tempistiche del blitz e le possibili vie di fuga.

I contorni dell’accaduto richiamano quelli di un furto avvenuto due settimane fa a Segrate. Nel mirino “La Lombarda”, negozio di biciclette e accessori per le due ruote, nel quartiere Redecesio. Anche in quel caso i malviventi hanno bloccato le strade di accesso al punto vendita con almeno 5 auto rubate, prima di sfondare la vetrata e impossessarsi di decine di biciclette. Colpi analoghi si sono verificati tra il 2021 e il 2022 in alcune logistiche di Tribiano, dove i ladri, per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, hanno anche cosparso le strade di chiodi a tre punte. Tecniche simili sono state usate ad Albairate e Trezzano sul Naviglio.