Milano - Il ragazzo brandisce un machete in direzione di un rivale che non compare nell’inquadratura. Intorno a lui altri giovani, probabilmente suoi amici, che capiscono quanto sia pericolosa quell’arma e lo fermano, trascinandolo per la maglietta. A terra un tappeto di vetri. Il video, circolato ieri mattina sul profilo social Milanobelladadio, sembra avere come scenario le Colonne di San Lorenzo, anche se non ci sono riferimenti precisi né al giorno in cui è andata in scena la rissa né all’orario preciso; quindi, potrebbe anche trattarsi di un episodio avvenuto nel recente passato e rispuntato nelle ultime ore.

Stando a quanto ricostruito dal Giorno, non risultano interventi delle forze dell’ordine che abbiano accertato la presenza di una persona armata di machete, anche perché nessuno ha chiamato il 112 per segnalare la zuffa in corso. Detto questo, i venti secondi di filmato hanno riacceso una volta di più i riflettori su una delle zone della movida più problematiche della città: come verificato negli ultimi due weekend, le Colonne sono diventate il luogo prediletto di chi non ha intenzione di rispettare il coprifuoco, con centinaia di persone in piazza fino alle 2 e bar che vendono alcolici ben oltre l’orario consentito. Almeno tre le aggressioni in corso di Porta Ticinese, per fortuna senza feriti gravi.