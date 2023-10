Cologno Monzese, tenta di uccidere a coltellate la sorella: arrestato un 68enne

Cologno Monzese (Milano), 25 ottobre 2023 –È finita nel sangue una lite tra due fratelli che convivono a Cologno Monzese. I carabinieri della Tenenza cittadina hanno arrestato ieri sera, martedì 24 ottobre, un 68enne che ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio confronti della parente.

L'uomo ha colpito la sorella di 70 anni, con la quale condivide un appartamento di via Marche, non lontano dal centro storico. Si sarebbe scagliato su di lei e le avrebbe inflitto almeno sei coltellate, tutte alla schiena. La donna è trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano in codice arancione, dove è stata ricoverata e resta in gravi condizioni ma per fortuna non in pericolo di vita.

A chiamare il 118 sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla. Nel corso del sopralluogo all'interno dell'alloggio, i militari hanno trovato un vero arsenale di armi bianche. Hanno infatti sequestrato un coltello a serramanico e tre coltelli da cucina, che sono stati ritenuti compatibili con le ferite inferte alla sorella. Il 68enne si trova ora nel carcere di Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.