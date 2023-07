Cologno, Antonio Leonardo venne investito e ucciso a Crotone: condannato a un anno e 4 mesi l’automobilista

Cologno Monzese (Milano), 15 luglio 2023 – A quasi tre anni dalla tragedia è arrivata un po’ di giustizia per i familiari di Antonio Leonardo, l’83enne di Cologno Monzese investito e ucciso il 21 agosto 2020 mentre attraversava la strada a piedi nella sua città di origine, Crotone. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 luglio 2023, nel tribunale della città calabrese, all’esito dell’ultima udienza del processo, l’automobilista che lo ha travolto – un crotonese di 46 anni, F. A. – è stato condannato per il reato di omicidio stradale alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.

Leonardo, ex operaio della Magneti Marelli, aveva mantenuto solidi legami con la sua città natale dove aveva vissuto per quarant’anni. Ogni estate vi faceva ritorno per trascorrere qualche settimana di vacanza. La sera del 21 agosto l’anziano, che proprio il giorno prima aveva compiuto 83 anni, alle 21 stava attraversando a piedi via Miscello Da Ripe, strada urbana con il limite di 50 chilometri orari, per raggiungere dall’altro lato della strada in piazzale Nettuno. Non era sulle strisce pedonali, ma ciò non ha alcun rilievo non esistendo nel raggio di centro metri alcun altro attraversamento pedonale, come ha accertato anche l’ingegner Luigi Lopez, il consulente tecnico d’ufficio incaricato dal pubblico ministero della Procura di Crotone di redigere una perizia cinematica per stabilire dinamica, cause e responsabilità del sinistro.

I familiari della vittima, per essere assistiti e ottenere giustizia, attraverso il consulente Giuseppe Cilidonio si erano affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che aveva messo a disposizione come consulente tecnico di parte per le operazioni peritali l’ingegner Stefano Romano. Come ha accertato il consulente tecnico, Leonardo “era ormai giunto nella fase finale del suo attraversamento, intrapreso da sinistra verso destra della carreggiata”, quando era stato centrato dalla Toyota Auris condotta dall’imputato, che procedeva con direzione centro-periferia a una velocità di 52 chilometri orari e che, per sua stessa ammissione, non aveva proprio visto il pensionato: sull’asfalto non era rimasta alcuna traccia di frenata se non dopo l’urto né l’automobilista aveva compiuto alcuna manovra d’emergenza. L’impatto, avvenuto al centro della corsia dell’auto, era stato terribile: Leonardo era stato prima urtato all’altezza della gamba destra riportando la frattura della tibia, caricato sul cofano, aveva picchiato violentemente il capo sul parabrezza ed era stato sbalzato sull’asfalto sul lato destro della macchina. Di “negligenza e imprudenza e nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” si parla nella sentenza.

“Pur avendo avuto l’automobilista sufficienti condizioni di avvistabilità e percezione del pericolo e sufficiente spazio a disposizione per arrestare il veicolo alla velocità con cui viaggiava, non è riuscito a evitare l’investimento della vittima – si legge nella perizia della Procura che è stata accolta e confermata dal giudice -. L’indagato non si è avveduto in tempo del pericolo, rappresentato dal pedone in fase di attraversamento, pur risultando quest’ultimo ben visibile da una distanza tale che una condotta di guida priva di negligenza, imprudenza e imperizia ne avrebbe impedito l’investimento”. La figlia Alessandra e i due nipoti dell’anziano, attraverso Studio3A, erano già stati risarciti da tempo dalla compagnia di assicurazione della vettura, ma si aspettavano anche una risposta in sede penale.