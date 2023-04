Milano, donna sta male, il collega finge di aiutarla ma la molesta sessualmente: querelato

Non si fermano le cronache milanesi legate a reati e violenze sessuali. Dopo lo stupro delle giovane turista a Milano Centrale e quello di una donna disabile di 56 anni da parte di sue senza tetto, sempre in zona Centrale, nella notte tra è sabato e domenica è arrivato un altro fascicolo sul tavolo della Procura milanese. Una donna di 36 anni sarebbe stata molestata sessualmente da un collega in un momento di malessere in un hotel del centro città.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna e il collega, di 40 anni, si trovavano in città per lavoro e stavano rientrando in stanza dopo una cena quando lei ha iniziato a sentirsi male. L’uomo l’ha riaccompagnata per il corridoio fino alla sua camera dicendo di volerla aiutare ma una volta lì avrebbe iniziato a molestarla pesantemente per forzarla ad avere “atti sessuali”.

Non è chiaro come la donna l’abbia scampata, ma poi lo ha querelato e le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. In Italia, il 32 per cento di tutte le italiane – circa dieci milioni – ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nella maggior parte dei casi, la donna conosceva il suo aggressore.