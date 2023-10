Colf e badanti sono un esercito di centomila nelle case lombarde. Richieste in calo

Milano, 22 ottobre 2023 – Un esercito di colf e badanti si occupa delle case e degli anziani lombardi. In Lombardia sono circa 175mila i collaboratori domestici in Lombardia. Rispetto al passato sono 6.500 (il 3,5%) in meno, effetto anche delle nuove norme e dell’aumento del costo della vita che incide sulle famiglie. Il genere maschile è da intendersi come neutro, poiché la stragrande maggioranza dei collaboratori domestici in realtà sono collaboratrici.

La maggior parte sono inquadrati come colf, che si dovrebbero occupare delle faccende domestiche, più che delle persone: sono 100mila, mentre “i” o “le” badanti dedicati alla cura e di anziani o non autosufficienti sono quasi 75mila. Si tratta soprattutto di stranieri, che sono quasi 140mila. Senza di loro molti anziani non avrebbero nessuno che li assiste né che si occupa di casa loro.

La mappa, disegnata dagli esperti di Polis-Lombardia, indica che a Milano, hinterland e Monza e Brianza ci sono più di 100mila collaboratori domestici, 35mila dei quali come badanti, gli altri come colf, 85mila stranieri e il resto italiani. In provincia di Brescia ne lavorano 16mila: il 43% pari a circa 7mila, badanti, il 57% colf, il 22,5% italiani e 12mila stranieri pari al 77,5%. A Bergamo sono 13.200: il 45,7% badanti e il 54,3% colf, Il 23,9% italiani e 76,1% straniero. A Varese sono 12.400 addetti; 6.200 badanti e gli altri colf, Il 26,4% italiano e il 73,6%. Poi i numeri scendo fino ad arrivare a Sondrio dove sono in tutto 1.606 (il 64,6% badanti e il 35,4% colf), straniero il 64,1% degli assunti in regola.

"In Lombardia siamo molto attenti a questo settore - garantisce l’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini -. Abbiamo destinato 2 milioni di euro per il Bonus Assistenti familiari, richiesti da 600 persone".