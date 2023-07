Coima acquista l’HD8 Hotel per 23 milioni

Una nuova operazione nel risiko del mercato immobiliare milanese. Coima ha acquisito da Covivio la struttura alberghiera HD8 Hotel Milano, un quattro stelle in piazza Duca d’Aosta, per un corrispettivo di 23 milioni di euro. L’operazione è stata condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull’acquisto e la gestione di immobili nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile acquisito è certificato Leed Gold e si inserisce "in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di immobili certificati e sostenibili". Attualmente il portafoglio del fondo include investimenti diretti per un totale di 8 immobili per circa 30.000 mq oltre a 4 investimenti indiretti (in altri fondi e società immobiliari).

L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca. L’edificio, con 79 camere e una superficie complessiva di circa 3.000 mq disposti su 11 piani, comprende oltre all’hotel due unità ad uso retail situate al piano terra, in locazione ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’hotel è attualmente locato con un contratto che si concluderà nel 2041, con possibile estensione per ulteriori 9 anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%) grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana. "L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II – spiega Gabriele Bonfiglioli, chief investment officer di Coima – che mira a concentrarsi su edifici di qualità in posizione centrale e ben connessa".