Milano, occupa abusivamente una casa Aler e ci confeziona cocaina: arrestata una 46enne

Confezionava dosi di cocaina in una casa popolare Aler che, oltretutto, occupava abusivamente. Per questo una donna di 46 anni è stata arrestata venerdì mattina dai carabinieri della compagnia Duomo.

La donna aveva preso possesso di un appartamento di uno stabile in via Cascina dei Prati. Da lì, favoriva lo spaccio di droga tagliando e confezionando la merce. I carabinieri l’hanno scoperta effettuando dei controlli di routine.

In casa sua c’era una cassaforte con dentro 105 grammi di cocaina suddivisi in 313 dosi. In un barattolo c'erano 175 grammi di sostanza da taglio. La donna, che ha precedenti di polizia per furto e minacce, è risultata un'occupante abusiva da almeno un anno.

La 46enne è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata posta sotto sequestro, così come anche il materiale per il confezionamento. L'immobile è stato messo in sicurezza e restituito all'ente gestore.