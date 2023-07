Coca nascosta in auto Ridotta a 4 anni e mezzo la pena per Furci

Salvatore Furci è stato condannato nuovamente anche in appello. Ma la pena inflittagli in primo grado è stata ridotta. Ieri la V sezione della Corte d’appello ha emesso la sentenza di 4 anni e sei mesi di reclusione in luogo degli otto anni comminati in primo grado. Furci, ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, si è visto confermare la condanna, sia pure a una pena inferiore, sempre per calunnia, per detenzione di droga e per avere messo alcuni grammi di cocaina nell’auto della comandante della polizia locale di Corbetta quella notte del mese di gennaio di tre anni fa. Quando, Lia Vismara, dopo una partita di pallavolo, venne sottoposta a un controllo da parte dei carabinieri. Il tutto per vendetta. "Da parte nostra c’è massima soddisfazione per questa sentenza", ha commentato senza tradire emozioni l’avvocato Roberto Grittini, che fin dall’inizio ha assunto il ruolo di difensore della comandante. E fin dal primo giorno ha ricostruito l’accaduto puntando sulla vendetta da parte dell’ex comandante di Trezzano sul Naviglio. "L’impianto accusatorio è rimasto inalterato – continua – e la riduzione di pena potrebbe essere dovuta al fatto che i pochi grammi di cocaina risiedono nell’alveo del quinto comma e non del primo come ritenuto dal giudice in primo grado". Questo potrebbe voler dire che in Appello gli sarebbe stata riconosciuta una riduzione di pena in virtù della lieve entità del quantitativo posizionato in auto. Esulta anche il sindaco di Corbetta Marco Ballarini: "Dopo questa ennesima sentenza a nostro favore e contro chi ha cercato di infangare con calunnie, trame turpi e complotti il Comune di Corbetta e la nostra comandante della polizia locale, andiamo avanti ancor più fiduciosi che anche tutti gli altri complici e chi ha favorito la vile vendetta dell’ex vigile Salvatore Furci saranno assicurati alla giustizia".

Graziano Masperi