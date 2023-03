Coca nei calzini e consegne in auto: preso un pusher a Milano. Tra i clienti aveva un dj

Anche le recenti analisi dei reflui a Milano confermano l’escalation della coca

Milano - Era una vecchia conoscenza degli specialisti anti-spaccio della Squadra mobile: lo avevano già arrestato nel 2020, in epoca pandemia. Stavolta lo hanno intercettato in viale Coni Zugna al volante della sua auto: nei giorni scorsi, gli agenti in borghese hanno notato la macchina ferma in doppia fila e il conducente al volante in palese attesa di qualcuno; e in effetti poco dopo è arrivata un’altra persona, che è salita dal lato passeggero ed è scesa dopo qualche secondo.

A quel punto, gli investigatori di via Fatebenefratelli, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno deciso di seguirlo per monitorarne i movimenti. La corsa si è fermata in via Farini: lì si è avvicinato un trentaduenne, che ha scambiato qualcosa con l’automobilista e si è allontanato. A quel punto, è scattato il blitz: l’acquirente, di professione dj, ha consegnato due dosi di cocaina da 0,8 grammi, confermando di averle appena acquistate.

Il conducente nascondeva nei calzini altre 23 dosi per un peso di 11,5 grammi e 540 euro. Il deejay è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, mentre il pusher, un sessantunenne italiano, è stato arrestato e portato in camera di sicurezza, in vista della direttissima dell’indomani in Tribunale.

L’intervento della Mobile è andato in scena nell’ambito di un servizio straordinario in zona Darsena, predisposto dal questore Giuseppe Petronzi: gli agenti impegnati hanno controllato complessivamente 52 persone e 31 veicoli, con 11 sanzioni ad altrettanti automobilisti per violazioni alle norme del Codice della strada. Al setaccio anche gli esercizi commerciali: su 12, in 7 sono state riscontrate criticità che hanno portato ad altrettante contestazioni di natura amministrativa.