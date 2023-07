Via Serlio: chi è e cosa fa il clochard che terrorizza i residenti

Milano – Ha i capelli ricci e arruffati, la barba incolta ed è molto alto. È lui il clochard molesto che sta terrorizzando da un paio di settimane i residenti vicini al giardino di via Serlio, dove l’uomo staziona per quasi tutto il giorno. Si tratta di un’area verde poco distante da un bar, un panettiere, un supermercato Conad e un centro vaccinale. Insomma, un punto frequentato da tante persone e poco distante da corso Lodi e piazzale Corvetto, periferia sud-est della città.

Il racconto dei residenti

Un residente in via Serlio, Ivan Anelli, racconta: "Quel vagabondo bivacca davanti al giardino, ma si sposta fino in corso Lodi e disturba le persone, in particolare le donne. Domenica scorsa ho visto una ragazza bionda che è stata importunata da questa persona. Sono intervenuto, ho preso sotto braccio la ragazza di 19-20 anni, l’ho portata sull’altro marciapiede. Lei era molto impaurita, mi ha detto ‘io arrivo dalla Svizzera, non mi è mai capitata una cosa del genere’ e poi mi ha ringraziato. Questa persona ha un atteggiamento violento e insulta chi prova a richiamarlo. I vigili urbani sono intervenuti più volte ma non è cambiato nulla".

Una signora del quartiere, che preferisce restare anonima, svela: "Io giro per il quartiere insieme a mia figlia, che è piccola. Ogni volta che vedo quella persona gli giro al largo. Ho paura. Non tanto per me, ma per mia figlia. Questo clochard ha seguito e importunato più di una volta delle donne della zona".

Richiesta di intervento

L’ex consigliere del Municipio 4 Pietro Celestino (FdI), che presto dovrebbe subentrare in Consiglio comunale al posto di Chiara Valcepina, invoca un intervento delle forze dell’ordine: "Ho ricevuto tante segnalazioni dai residenti del quartiere, ostaggio di questo ragazzo che molesta e aggredisce le persone. Si tratta di una persona in evidente stato di confusione mentale. Non vorrei che fossimo di fronte a un’altra tragedia annunciata. E se quest’uomo prende un coltello o un piccone e fa del male a qualcuno? A Milano è già accaduto". Celestino si riferisce al caso di Adam Kabobo, l’extracomunitario clandestino che l’11 maggio 2013, armato di piccone, seminò il terrore per le strade del quartiere Niguarda, uccidendo tre persone.