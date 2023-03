Clochard senza vita su una panchina Stroncato da un malore

Sul corpo non c’erano segni di violenza. E le temperature non particolarmente rigide della notte scorsa portano a ritenere che il freddo non abbia avuto un ruolo determinante nella sua morte. Probabilmente è stato un malore a stroncare il clochard romeno di 39 anni, trovato ieri mattina su una panchina di piazza Principessa Clotilde, a due passi dal Fatebenefratelli: l’allarme dei passanti non è bastato a salvargli la vita; al loro arrivo, i sanitari di Areu non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che era conosciuto nella zona. Sul posto anche gli agenti delle Volanti, anche se i primi accertamenti hanno escluso piste diverse da quella del decesso per cause naturali.