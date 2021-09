La scuola è appena iniziata (lunedì 13 per le ma già ci sono 37 classi in quarantena per Covid tra le province di Milano e Lodi. Lo ha reso noto oggi la stessa Ats stilando un report sul territorio di competenza. Ad appena due giorni dall'avvio dell'anno scolastico, partito il 13 settembre (ma nidi e materne sono aperti dal 3 settembre) si riaffaccia l'incubo Dad per studenti e famiglie e il monito del virologo Fabrizio Pregliasco: "Temo un colpo di coda in inverno", appare quanto mai premonitore. D'altronde il nuovo aumento dei contagi, 4.830 secondo il Bollettino Covid odierno (contro i 4.021 di ieri), fa temere una nuova ondata. A fare la differenza rispetto al passato sono però i vaccini: in Lombardia sono immunizzati 8 su 10 dei nove milioni di over 12, in pratica l’80% della popolazione vaccinabile è coperta con un ciclo completo.

Per quanto riguarda la scuola, mentre il personale docente e non, deve esibire il green pass, gli over 12 ( quindi per gli studenti delle medie e delle superiori) possono vaccinarsi. A gestire le quarantene quest'anno non sarà più l'Arts di competenza ma dovrebbe essere l'Assessorato regionale al Welfare guidato dalla vicepresidente Letizia Moratti. Rispetto all'anno scorso sono cambiate le regole sull'isolamento e la quarantena anche per la scuola. I compagni di classe di uno studente positivo sono considerati "contatti stretti". La quarantena, che scatta in ogni caso, avrà una diversa durata a seconda di avere effettuato o no una vaccinazione completa da almeno quattordici giorni. Al termine del periodo sarà necessario un tampone molecolare con esito negativo per uscire dalla quarantena.