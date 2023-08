Classe 1923, Mariangela Galati compie 100 anni a Rho: festa con la vicesindaca

Classe 1923, Mariangela Galati ha festeggiato 100 candeline. Alla Fondazione Restelli, dove è ospite da un anno, le hanno organizzato una piccola festa con il figlio Nicola, la nuora Cecilia e il personale della Rsa. Tra gli invitati la vicesindaca Maria Rita Vergani e il consigliere regionale Carlo Borghetti. Mariangela nasce cent’anni fa a Montepaone (Catanzaro) in una famiglia numerosa di contadini. Sposata e madre di Francesco, Nicola ed Eugenia, scomparsa giovanissima a causa di una leucemia, è rimasta vedova a 30 anni: il marito morì in un incidente stradale mentre si recava con altri operai in un cantiere. Mariangela è andata avanti continuando il lavoro sui terreni di famiglia con l’aiuto di genitori e fratelli. Poi, nel 1962, quando il figlio Francesco scelse di partire alla volta di Rho, lei lo raggiunse.

Monica Guerci