Milano, 5 agosto 2019 - Lavorano in prima linea in poli culturali milanesi d’eccellenza come le Gallerie d’Italia o il Castello Sforzesco, quasi tutti con contratti part-time e stipendi non certo da favola. Per anni hanno portato avanti una battaglia, con al fianco i sindacati Filcams-Cgil e Uiltucs, per ottenere miglioramenti contrattuali, ora sfociata in un accordo innovativo nel settore dei musei.

I protagonisti sono una sessantina di lavoratori della società Civita Mostre e Musei, uno degli operatori più importanti a livello nazionale nel settore mostre ed eventi culturali, che a Milano ha in gestione lo spazio espositivo di Intesa Sanpaolo in piazza della Scala e il bookshop del Castello Sforzesco.

La maggior parte sono donne, giovani e in possesso di «elevate competenze culturali», tra cui la capacità di organizzare visite guidate e attività didattiche rivolte anche a turisti stranieri. «L’accordo raggiunto è una tappa importante non solo dal punto di vista simbolico e nei suoi riflessi in termini di benefici economici per i lavoratori - spiega Lorenzo Masili, il funzionario Filcams che ha seguito la trattativa - ma ha il pregio di attribuire valore e riconoscimento all’elevata professionalità espressa dalle guide museali.

Questa volta è stata fatta una battaglia sindacale non solo per difendere diritti, ma per acquisirne di nuovi». Tra i punti al centro dell’accordo, bonus produttività che premiano l’impegno dei lavoratori nel gestire visite guidate e attività didattiche in italiano e in lingue straniere, la partecipazione a eventi e iniziative speciali delle Gallerie d’Italia, polo che ospita i capolavori di proprietà dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo e in questo periodo le mostre temporanee “13 storie dalla strada - Fotografi senza fissa dimora” e “Dall’argilla all’algoritmo”.

Un museo nel cuore di Milano sempre più visitato da cittadini e turisti, che ha fatto registrare uno dei suoi picchi con l’esposizione sul Romanticismo che si è chiusa nei mesi scorsi. Firmata da sindacati e azienda, l’intesa che migliora le condizioni contrattuali è stata portata davanti ai dipendenti riuniti in assemblea, che l’hanno approvata all’unanimità. Un segnale di speranza in un settore segnato da tagli delle risorse, precariato, condizioni di lavoro peggiorate con lo scorrere del tempo e problemi contrattuali. Tra questi il ricorso sempre più frequente al contratto multiservizi, che prevede stipendi più bassi rispetto a quello del commercio utilizzato invece da Civita a Milano. «Le lavoratrici e i lavoratori hanno inseguito per anni questo obiettivo - conclude Masili - e l’accordo ha anche una valenza politica. A Milano ci sono tante istituzioni d’eccellenza ma la ricchezza va redistribuita, evitando che intere categorie restino ai margini».