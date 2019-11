Milano, 16 novembre 2019 - Due nuovi edifici di grandezza diversa e sormontati da un enorme porticato ad arco rovesciato saranno la porta di accesso ai tre grattacieli di CityLife lungo l’asse Domodossola. Il progetto firmato dallo studio danese BIG-Bjarke Ingels Group segna l’avvio della fase di completamento del quartiere dove una volta c’era la Fiera Campionaria. Il nuovo building sarà destinato ad uso uffici. I lavori inizieranno nel corso del 2021 e si concluderanno nel 2023. Il progetto è stato presentato ieri mattina da Armando Borghi, amministratore delegato di CityLife, Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate SpA e presidente di CityLife e Bjarke Ingels, founding partner di BIG-Bjarke Ingels Group. Presente anche Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali.

I numeri del progetto? La porta d’accesso di CityLife si svilupperà su una superficie di 53.500 metri quadrati, per una lunghezza di oltre 200 metri, con una caratteristica struttura a portico che nel suo punto più stretto avrà una larghezza di 18 metri. I piani dell’edificio, con soffitti alti tre metri per consentire l’accesso di una grande quantità di luce naturale grazie ad una facciata continua, caratterizzata da trasparenza e luminosità, si affacceranno sia sulla città che su due ampi cortili privati. Nella parte più alta, gli edifici saranno infine completati da terrazze a cascata adibite a spazi polifunzionali con uno spettacolare panorama. Bjarke Ingels spiega di essersi ispirato alle «porte d’accesso tipiche di Milano» e di aver puntato su «due edifici simili, ma non gemelli, con una copertura che li unisce».

Borghi , intanto, sottolinea: «Il progetto dello studio BIG va a completare l’area con una soluzione in linea con i nostri valori e obiettivi, un progetto che abbiamo sposato sin da subito». Mazzocco chiosa così: «Abbiamo fatto un po’ fatica a decidere tra sei bellissime proposte, ma pensiamo di aver scelto un bel progetto, equilibrato, moderno e complementare al resto del compendio CityLife. Abbiamo ora l’opportunità di realizzare un altro edificio di grande qualità immobiliare da inserire nel nostro portafoglio europeo e globale».